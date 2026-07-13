Un poliziotto è morto a causa di un’esplosione avvenuta in una caserma. L’incidente ha portato all’apertura di un procedimento giudiziario contro l’ex questore di Firenze, che è stato condannato a un anno di reclusione con sospensione condizionale. La sentenza si riferisce alla vicenda legata alla fine di un ufficiale di polizia, identificato come Giovanni Politi. La causa dell’esplosione e le circostanze precise sono oggetto di accertamenti giudiziari.

Firenze, 13 luglio 2026 – Un anno di reclusione, con la sospensione condizionale, per l’ex questore di Firenze Alberto Intini. E’ quanto ha stabilito il tribunale di Firenze in relazione alla morte di Giovanni Politi, l’artificiere di 51 anni che morì il 25 febbraio 2018 in seguito ad un’esplosione avvenuta all’interno della caserma Fadini di Firenze. Altri 5 poliziotti, tra funzionari e artificieri, sono stati invece condannati a pene da sei a 10 mesi, sempre con la sospensione condizionale. Assolto un settimo poliziotto. La richiesta della pm. La pm Christine von Borries aveva chiesto una condanna a 3 anni e 6 mesi per Intini e condanne tra 2 anni 6 mesi, e 3 anni 6 mesi per gli altri sei imputati, tra funzionari e artificieri della polizia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Poliziotto morto nell’esplosione in caserma, la verità sulla fine di Giovanni Politi. Condannato l’ex questore di Firenze

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