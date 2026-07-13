Paola Ferrari ha commentato l'uso della bellezza da parte di alcuni personaggi pubblici durante un'intervista. La giornalista ha risposto a una domanda senza fare riferimenti diretti a Diletta Leotta, ma il tono e il contesto richiamano precedenti tensioni tra le due. Nei passaggi, ha sottolineato che l’aspetto esteriore non dovrebbe essere l’unico elemento di valore. Non sono state fatte accuse esplicite né menzioni di altri dettagli specifici.

Paola Ferrari sembra scagliarsi nuovamente contro Diletta Leotta, seppur senza nominarla. La giornalista è stata intervistata da Chi e ha risposto a una domanda sull’uso della bellezza che fanno alcuni personaggi pubblici. “Mi pongo in modo critico verso un certo tipo di donna, relativamente al mondo del calcio”, ha detto. Paola Ferrari contro Diletta Leotta? Gli attacchi di Paola Ferrari a Diletta Leotta Paola Ferrari e l'attenzione al proprio corpo Paola Ferrari contro Diletta Leotta? Il settimanale Chi, durante l’intervista a Paola Ferrari, ha ricordato come in passato non abbia risparmiato “critiche ad altre donne, come Diletta Leotta o Elodie, per l’uso che fanno della bellezza”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Paola Ferrari ancora contro Diletta Leotta? La frecciata senza nominarla, i precedenti tra le due giornaliste

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Temi più discussi: Paola Ferrari, le parole sulle donne che parlano di sport in tv, l'ex Alberto di Monaco e la Rai; Paola Ferrari ‘vede’ l’addio alla Rai: Ultimo Mondiale, poi vado via. Poi si paragona a Selvaggia Lucarelli (e sogna Chi l'ha visto); Paola Ferrari a Chi, mio ultimo Mondiale in Rai, il prossimo ci sarò in altri modi; Questo sarà il mio ultimo Mondiale con la Rai perché, fra uno o due anni, vado in pensione. Alberto di Monaco mi diceva: tu sei la mia fidanzata: parla Paola Ferrari.

Marco Tardelli è l'unico che ha avuto il coraggio di dire, in Rai, quello che è successo. Chissà se lo rivedremo ancora in onda. Paola Ferrari e colleghi continuassero pure a fare silenzio x.com

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