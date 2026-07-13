Omicidio Aurora Tila ex fidanzato confessa al processo d' appello

Durante il processo d'appello, l'ex fidanzato della giovane Aurora Tila, morta nel 2024 dopo essere precipitata dal settimo piano di un edificio a Piacenza, ha confessato. La notizia è stata resa nota nel corso dell'udienza. La ragazza aveva 13 anni al momento della tragedia. La confessione è avvenuta nel contesto del procedimento legale in corso.

Bologna, 13 lug. - (Adnkronos) - Nel procedimento in appello è arrivata la confessione dell'ex fidanzato della 13enne Aurora Tila, morta dopo essere precipitata dal balcone al settimo piano del palazzo in cui viveva a Piacenza il 25 ottobre 2024. Il giovane, 15enne all'epoca dei fatti, si è scusato sia per quanto commesso sia per il ritardo nella confessione. In primo grado era stato condannato dal Tribunale per i minorenni di Bologna a 17 anni. Per il ragazzo, imputato di omicidio pluriaggravato, il pm Simone Purgato aveva chiesto 20 anni e 8 mesi di reclusione, mentre la difesa l'assoluzione. Il processo si era svolto con rito abbreviato. "Abbiamo ascoltato le dichiarazioni che ha fatto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Omicidio Aurora Tila, l'ex fidanzato confessa: L'ho spinta io giù dal balcone

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