‘Non Succederà Più’ Deianira Marzano su Gabriele e Sara | Si sono lasciati interviene l’ex di lei

LE BOLLICINE DI ‘NON SUCCEDERÀ PIÙ, Deianira Marzano e Matteo Aliu parlando di Gabriele e Sara. SU BOLLICINEVIP TORNA LA RUBRICA LE BOLLICINE DI “NON SUCCEDERÀ PIÙ”, IN COLLABORAZIONE CON GIADA DI MICELI, CONDUTTRICE DEL PROGRAMMA RADIOFONICO NON SUCCEDERÀ PIÙ IN ONDA SU RADIO RADIO, DIGITALE TERRESTRE NAZIONALE 253 E DIGITALE TERRESTRE 96. Sabato 11 luglio 2026 è andata in onda l’intervista radiofonica di Deianira Marzano, in trasmissione è intervenuto anche l’ex di Sara Palumbieri, Matteo Aliu. Deianira Marzano e Matteo Aliu a Non Succederà Più (Screen Youtube @nonsuccederapiu) L’esperta di gossip è tornata a parlare dell’ex coppia che ha partecipato all’attuale edizione di Temptation Island, la loro relazione è finita durante il falò anticipato. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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Si parla di: Sara e Gabriele dopo Temptation Island: la fine della storia e i chiarimenti dell’ex di lei, Matteo Aliu.

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