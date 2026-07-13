Paolo Maldini è stato nominato direttore tecnico della Nazionale. La decisione ha suscitato molti commenti positivi, con alcuni che hanno definito Maldini una persona molto competente. La sua nomina ha riacceso l’interesse tra i tifosi, considerando la sua lunga carriera nel Milan. La notizia è stata confermata ufficialmente e ha portato a un rinnovato entusiasmo intorno alla squadra nazionale.

Il futuro dell'Italia è ripartito da una delle leggende più amate dai tifosi del Milan. Il nome di Paolo Maldini è tornato a circolare con molta forza a causa del nuovo ruolo come direttore tecnico della Nazionale, scelta che ha raccolto moltissimi pareri positivi. Milan, senti Christillin: "Maldini in Nazionale? Condivido la scelta". A benedire l'arrivo dell'ex Milan è stata Evelina Christillin. membro aggiuntivo della UEFA nel consiglio della FIFA dal 2016 al 2025 e figura di spicco nella politica sportiva, la Christillin ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport, esprimendo totale appoggio a questa idea della FIGC. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Nazionale, parla Christillin: "Maldini? Persona molto competente"

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