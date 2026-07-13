L’Unione europea ha annunciato che presenterà una nuova proposta legislativa dopo l’estate per regolamentare l’uso dei social media da parte dei minori. La proposta mira a limitare l’accesso e le attività dei minori sui social, senza specificare i dettagli delle misure. La decisione segue un aumento delle preoccupazioni sulla tutela dei minori online. La normativa sarà elaborata nei prossimi mesi e potrebbe entrare in vigore entro il prossimo anno.

Milano, 13 luglio 2026 – L’Unione europea è intenzionata a porre un freno all’utilizzo dei social media da parte dei minori con una proposta di legge che verrà presentata subito dopo l’estate e che sarà basata su tre pilastri fondamentali: la responsabilità delle piattaforme, restrizioni d’età efficace e l’introduzione di una data di inizio legale per l’accesso ai social. Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ricevendo il rapporto del panel di esperti sulla sicurezza online dei minori. I dati del Rapporto mostrano che i giovani europei trascorrono tra le 4 e le 6 ore al giorno davanti agli schermi e che quasi il 60% ha vissuto problemi emotivi o psicosociali online. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Minori online, l’UE promette una proposta legislativa dopo l’estate

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Meta promette nuove tutele per i minori su Facebook e Instagram dopo la sberla Ue. Moige: “Quinto annuncio in 5 anni, le misure non funzionano”Dopo le critiche dell’Unione Europea sulla gestione delle protezioni per i minorenni, Meta ha annunciato nuove misure di sicurezza per i giovani...

Regole social e minori, Carfagna sprona l’Italia: “L’Europa presenterà la proposta dopo l’estate, qui ci sono già testi base per approvare una buona legge”Un portavoce europeo ha annunciato che l'Unione presenterà una proposta di regolamentazione per l'accesso dei minori ai social network dopo l'estate.

Temi più discussi: Tutela dei minori online e della privacy, il Parlamento europeo chiede di escludere l’end-to-end dal controllo; L'UE proroga le norme temporanee che consentono di individuare gli abusi sui minori online; Minori, la Commissione Ue verso l’accesso graduale ai social; Rapporto UE: il DSA rafforza la tutela dei minori online.

Lotta agli abusi sessuali online sui minori Il PE ha approvato modifiche alla deroga alle norme UE sulla privacy che consentirebbe ai fornitori di servizi online l'individuazione volontaria degli abusi sessuali sui minori. x.com

Minori online, l’UE promette una proposta legislativa dopo l’estateChild Safety Online: Protecting and Empowering Minors in a Digital World è il rapporto di 156 pagine consegnato il 13 luglio 2026 alla presidente della Commissione europea, è stato redatto dai due c ... quotidiano.net

Tutela minori online, nella Ue ogni Stato balla da solo. Von der Leyen: Serve risposta comuneVon der Leyen ha spiegato che Bruxelles intende esaminare con grande attenzione tutte le diverse proposte avanzate dai vari Stati membri ... blitzquotidiano.it