Milano sparatoria a Gratosoglio | il sopralluogo della polizia

Notizia in breve

La polizia ha effettuato un sopralluogo in un edificio di via Saponaro 1A, nel quartiere Gratosoglio di Milano. Un ragazzo di 19 anni, presente nello stabile, è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco e si è ferito alla caviglia. L’intervento è stato effettuato dopo che, secondo fonti, almeno quattro persone sono coinvolte nella sparatoria. Nessuna altra persona è rimasta ferita.