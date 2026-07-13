Milano sparatoria a Gratosoglio | il sopralluogo della polizia
La polizia ha effettuato un sopralluogo in un edificio di via Saponaro 1A, nel quartiere Gratosoglio di Milano. Un ragazzo di 19 anni, presente nello stabile, è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco e si è ferito alla caviglia. L’intervento è stato effettuato dopo che, secondo fonti, almeno quattro persone sono coinvolte nella sparatoria. Nessuna altra persona è rimasta ferita.
Sopralluogo della polizia nello stabile Aler di via Saponaro 1A, a Milano, quartiere Gratosoglio. Secondo quanto riportato da Il Giorno, un ragazzo di 19 anni, che si trovava nell’edificio, è stato ferito alla caviglia con colpi di arma da fuoco da un gruppo di almeno quattro persone. Il fatto è avvenuto nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 luglio. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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