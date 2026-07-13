Su Amazon, l’edizione fisica di Marvel’s Wolverine per PlayStation 5 è disponibile a 69,99 euro, rispetto ai 80,99 euro di listino. Il prezzo scontato rappresenta il minimo storico e resterà invariato fino al 15 settembre 2026. L’offerta riguarda esclusivamente la versione fisica del gioco, con la garanzia di prezzo minimo fino alla data di uscita prevista.

L’edizione fisica per PlayStation 5 è proposta a 69,99 euro invece di 80,99, con la garanzia del prezzo minimo valida fino all’uscita del 15 settembre 2026. Amazon ha messo in preordine l’edizione fisica Standard di Marvel’s Wolverine, l’esclusiva PlayStation 5 firmata Insomniac Games, a 69,99 euro contro un prezzo di listino di 80,99 — un risparmio di 11 euro, circa il 14%, che al momento coincide con il minimo storico registrato per il titolo. Per chi punta alla copia da collezione su disco, in vista di una delle uscite più attese dell’anno su PS5, è senz’altro un’occasione da tenere d’occhio. A rendere l’affare più interessante c’è la... 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Marvel’s Wolverine, preordine scontato a 69,99€: minimo storico su Amazon

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