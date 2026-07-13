Marotta ha commentato il caso Palestra, affermando che il giocatore ha rinunciato a un impegno personale precedentemente preso. Ha anche sottolineato il ruolo dell’agente nella situazione. La questione riguarda il mancato rispetto di un accordo e le implicazioni legali e contrattuali. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sul contesto o sulle eventuali conseguenze. La vicenda continua a essere oggetto di attenzione nel mondo sportivo e legale.

di Andrea Greco Marotta spiega il caso Palestra: «Venuto meno un impegno personale da parte del giocatore. E il ruolo dell’agente.». Segui le ultimissime. Le dichiarazioni del presidente nerazzurro, Beppe Marotta, nella conferenza stampa di oggi di inizio ritiro in casa Inter. In particolare, Marotta ha puntualizzato e messo in luce i dettagli dell’affare saltato per Marco Palestra. ULTIMISSIME CASO PALESTRA – « Frutto di una scelta fatta dal giocatore che è legittimamente venuto meno ad un impegno personale che aveva assunto nel mese precedente, il ruolo del suo agente poteva essere un ruolo anche di maggior consistenza dal punto di vista della strada da seguire, ha scelto questa strada e quindi noi ci siamo dovuti arrendere e far sì che questo giocatore vada ancora una volta in un campionato che non è competitivo con noi ». 🔗 Leggi su Internews24.com

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