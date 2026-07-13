Latina primo caso di West Nile nel Lazio nel 2026

Un uomo di Latina è risultato positivo al virus West Nile, primo caso nel Lazio nel 2026. L’Asl ha avviato attività di sorveglianza e monitoraggio. Nessuna emergenza sanitaria è stata dichiarata. La persona contagiata è in condizioni stabili. Le autorità raccomandano precauzioni per evitare punture di zanzara. La notifica è stata comunicata alle autorità sanitarie. La zona coinvolta non presenta altre segnalazioni di infezioni.

Latina, 13 luglio 2026 – Nessuna emergenza West Nile nel Lazio, ma attenzione alta da parte dell’Asl Latina sulla sorveglianza dopo il primo caso registrato nel 2026. Il paziente 29enne risultato positivo al virus del West Nile, caso autoctono perché non era stato all’estero, sta bene ed è stato dimesso sabato scorso dall’ospedale S.Maria Goretti di Latina. L’Asl ha attuato le misure previste dal Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi visto anche il focolaio che lo scorso anno ha colpito la provincia. E’ stata predisposta la disinfestazione nel raggio di 200 metri dall’abitazione del paziente e – apprende... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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LATINA: WEST NILE, PRIMO CASO IN PROVINCIA

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