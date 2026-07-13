Un'azienda italiana ha sviluppato un pneumatico intelligente dotato di sensori che monitorano pressione, temperatura e usura in tempo reale. I dati vengono trasmessi a un sistema di intelligenza artificiale che analizza le condizioni e avvisa il conducente via app. La tecnologia permette di intervenire prima di problemi critici e ottimizza la sicurezza e la durata del pneumatico. Il progetto è stato presentato come una delle innovazioni più significative nel settore automotive.

L'intelligenza artificiale, i radar, le telecamere e la guida autonoma stanno cambiando il volto dell'automobile. Ma una delle innovazioni più interessanti presentate negli ultimi anni nasce da un componente che esiste da quando esiste l'auto stessa: il pneumatico. Pirelli ha scelto la Pagani Utopia Roadster per portare al debutto Cyber Tyre, una piattaforma sviluppata insieme a Bosch Engineering che trasforma ogni pneumatico in una sorgente continua di dati. Non è un semplice sensore di pressione evoluto, ma un sistema capace di comunicare all'automobile quale pneumatico è installato, la sua temperatura reale, la pressione di esercizio e altri parametri dinamici che vengono elaborati in tempo reale dall'elettronica di bordo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La prossima rivoluzione dell'auto? Parte dal pneumatico e parla italiano

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