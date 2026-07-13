la monaco energy boat challenge cresce con il lancio delle world series

Notizia in breve

La 13ª edizione del Monaco Energy Boat Challenge si è conclusa dopo quattro giorni. Durante l’evento, il Principato ha ospitato varie imbarcazioni e prototipi innovativi nel settore della nautica sostenibile. La manifestazione ha visto la partecipazione di team provenienti da diversi Paesi. È stata presentata anche la nuova competizione mondiale, le World Series, che si aggiunge alle classi già esistenti. La gara si è svolta in acque pubbliche e all’interno del porto.