La Monaco Energy Boat Challenge cresce con il lancio delle World Series
La 13ª edizione del Monaco Energy Boat Challenge si è conclusa dopo quattro giorni. Durante l’evento, il Principato ha ospitato varie imbarcazioni e prototipi innovativi nel settore della nautica sostenibile. La manifestazione ha visto la partecipazione di team provenienti da diversi Paesi. È stata presentata anche la nuova competizione mondiale, le World Series, che si aggiunge alle classi già esistenti. La gara si è svolta in acque pubbliche e all’interno del porto.
Cala il sipario sulla 13ª edizione del Monaco Energy Boat Challenge, che per quattro giorni ha trasformato il Principato in un laboratorio a cielo aperto dedicato all’innovazione nella nautica sostenibile. Organizzata dallo Yacht Club de Monaco, la manifestazione ha riunito 54 team provenienti da 21 Paesi – tra cui Francia, Italia e Svizzera, ma anche India, Porto Rico e Cina – insieme a ricercatori, cantieri navali, aziende e università. Tra gli annunci più importanti dell’edizione 2026 c’è il lancio delle Monaco Energy Boat Challenge World Series, un nuovo circuito internazionale che, dall’Italia all’Australia, introdurrà un percorso di qualificazione per le future edizioni del Challenge (quella del 2027 è in programma dal 29 giugno al 3 luglio). 🔗 Leggi su Lapresse.it
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