La cucina messicana parla toscano | premiati due ristoratori fiorentini

Notizia in breve

Due ristoranti di Firenze sono stati premiati con il Sello M, il riconoscimento ufficiale dell’autentica gastronomia messicana. Il sigillo è stato conferito dall’Accademia Messicana di Gastronomia, tramite la rete di ambasciate e consolati del Messico nel mondo. I locali sono stati riconosciuti per aver rappresentato in modo fedele i piatti e le tradizioni della cucina messicana. La premiazione si è svolta il 13 luglio 2026.