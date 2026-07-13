La cucina messicana parla toscano | premiati due ristoratori fiorentini
Due ristoranti di Firenze sono stati premiati con il Sello M, il riconoscimento ufficiale dell’autentica gastronomia messicana. Il sigillo è stato conferito dall’Accademia Messicana di Gastronomia, tramite la rete di ambasciate e consolati del Messico nel mondo. I locali sono stati riconosciuti per aver rappresentato in modo fedele i piatti e le tradizioni della cucina messicana. La premiazione si è svolta il 13 luglio 2026.
Firenze, 13 luglio 2026 - Due realtà toscane dedicate alla cucina messicana hanno ricevuto il Sello M, il sigillo di autentica gastronomia messicana conferito dal l’Accademia Messicana di Gastronomia attraverso la rete delle ambasciate e dei consolati del Messico nel mondo. La cerimonia si è svolta presso l’Ambasciata del Messico a Roma, alla presenza dell’Ambasciatore del Messico in Italia, Genaro Lozano, e del Console Onorario del Messico a Firenze, Valerio Alecci, che hanno consegnato il riconoscimento a Riccardo Ricci, fondatore di MotoTaco, food truck specializzato in cucina messicana, e a Tommaso Fontanella, fondatore della taqueria fiorentina Tosco Tacos. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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