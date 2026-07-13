Jesolo panchina anti maranza in piazza Mazzini | Lì troppi ragazzini turbolenti fioriere per impedirgli di sedersi

Notizia in breve

A Jesolo, in piazza Mazzini, alcune panchine sono state sostituite da fioriere per impedire ai ragazzini rumorosi di sedersi e trascorrere ore nella zona. La decisione è stata presa per ridurre l’affollamento e il caos causato dai gruppi di giovani turbolenti, spesso presenti nella zona durante la stagione estiva. La modifica mira a limitare l’utilizzo delle panchine da parte di gruppi di adolescenti e a contenere l’afflusso di ragazzi in alcune aree della piazza.