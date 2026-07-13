Jesolo panchina anti maranza in piazza Mazzini | Lì troppi ragazzini turbolenti fioriere per impedirgli di sedersi
A Jesolo, in piazza Mazzini, alcune panchine sono state sostituite da fioriere per impedire ai ragazzini rumorosi di sedersi e trascorrere ore nella zona. La decisione è stata presa per ridurre l’affollamento e il caos causato dai gruppi di giovani turbolenti, spesso presenti nella zona durante la stagione estiva. La modifica mira a limitare l’utilizzo delle panchine da parte di gruppi di adolescenti e a contenere l’afflusso di ragazzi in alcune aree della piazza.
Panchine trasformate in fioriere per evitare che i gruppi di ragazzini esagitati si siedano per ore creando il caos. Siamo in piazza Mazzini a Jesolo, dove gravita la movida della città turistica della costa veneta che ogni estate fa il pieno di turisti. Periodicamente diventa teatro di eccessi, schiamazzi, risse ed episodi di violenza tra giovanissimi, i ragazzi «di strada» comunemente indicati con l'etichetta «maranza». Quest'anno il comitato della piazza che raduna una decina di esercenti e negozianti ha messo in campo una soluzione radicale: con l'ok del sindaco hanno deciso di «occupare» la panchina vicina all'accesso al mare con fioriere e piante collocate sulla seduta, una soluzione estetica che rende la inservibile. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it
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