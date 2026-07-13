Ingv | allarme CO? nella Linea 2 la replica dell’ente

Da 2anews.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Ingv ha confermato che sono state rilevate emissioni di monossido di carbonio (CO) nella galleria ferroviaria tra Pozzuoli e Napoli. L’ente ha precisato che, nonostante i lavori in corso, i dati scientifici raccolti rimangono validi e non vengono annullati dai tempi dei cantieri. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali rischi immediati per le persone o sulla quantità precisa di emissioni.

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Ingv: l’ente fa chiarezza sulle emissioni di CO2 nella galleria ferroviaria tra Pozzuoli e Napoli. I tempi dei cantieri non annullano i dati scientifici. L’ente scientifico nazionale interviene direttamente per fare chiarezza su alcune interpretazioni circolate negli ultimi giorni in merito alle condizioni ambientali della rete di trasporto locale. In una nota ufficiale, l’Ingv ha ribadito che il suo ruolo istituzionale consiste unicamente nel monitoraggio delle dinamiche geofisiche e geochimiche legate al fenomeno del bradisismo e nel trasmettere i relativi rilievi agli organi amministrativi. I chiarimenti dell’organo di ricerca nascono in... 🔗 Leggi su 2anews.it

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