L’Ingv ha confermato che sono state rilevate emissioni di monossido di carbonio (CO) nella galleria ferroviaria tra Pozzuoli e Napoli. L’ente ha precisato che, nonostante i lavori in corso, i dati scientifici raccolti rimangono validi e non vengono annullati dai tempi dei cantieri. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali rischi immediati per le persone o sulla quantità precisa di emissioni.

Ingv: l’ente fa chiarezza sulle emissioni di CO2 nella galleria ferroviaria tra Pozzuoli e Napoli. I tempi dei cantieri non annullano i dati scientifici. L’ente scientifico nazionale interviene direttamente per fare chiarezza su alcune interpretazioni circolate negli ultimi giorni in merito alle condizioni ambientali della rete di trasporto locale. In una nota ufficiale, l’Ingv ha ribadito che il suo ruolo istituzionale consiste unicamente nel monitoraggio delle dinamiche geofisiche e geochimiche legate al fenomeno del bradisismo e nel trasmettere i relativi rilievi agli organi amministrativi. I chiarimenti dell’organo di ricerca nascono in... 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Ingv: allarme CO? nella Linea 2, la replica dell’ente

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Incendio nella pineta, l'allarme dell'Ente Riserve: "Serve un piano straordinario"Un incendio ha interessato la pineta tra Eboli e Capaccio, coinvolgendo un’area militare.

Metropolitana ferma: CO2 nei tunnel blocca la linea PozzuoliLa linea della metropolitana verso Pozzuoli è stata sospesa a causa dell’accumulo di CO2 nei tunnel, causato dall’attività bradisismica.

Ingv: allarme CO? nella Linea 2, la replica dell’enteIngv: l’ente fa chiarezza sulle emissioni di CO? nella galleria ferroviaria tra Pozzuoli e Napoli. I tempi dei cantieri non annullano i dati scientifici. L’ente scientifico nazionale interviene ... 2anews.it

Ingv, su Co2 in galleria Linea 2 forniamo solo valutazione scienticheL'Ingv ha il compito di monitorare i fenomeni geofisici e geochimici connessi al bradisismo e di fornire le relative valutazioni scientifiche agli enti competenti. (ANSA) ... ansa.it