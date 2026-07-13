Il direttore del circuito di Madrid ha detto a Hamilton che, se si lamenta delle compressioni, può evitare il problema andando più piano. Hamilton aveva segnalato fastidio durante le prove. Il direttore ha risposto scherzosamente che rallentare non avrebbe causato problemi. Non ci sono altre dichiarazioni ufficiali o sanzioni in merito.

"Hamilton si è lamentato delle compressioni e io gli ho detto che la soluzione migliore per non sentirle era andare un pochino più piano, che non succedeva niente". Con una battuta, il direttore generale del nuovo circuito di Formula 1 di Madrid, Luis Garcia Abad, ha raccontato le impressioni del sette volte campione del mondo, dopo il primo test della Ferrari sul tracciato che tra due mesi ospiterà il campionato del mondo. Sono stati i piloti di Ferrari, Charles Leclerc e Lewis Hamilton, a inaugurare il circuito di Madring., Intervenendo a un incontro informativo, Garcia Abad ha spiegato che i due piloti hanno girato "con oltre 37 gradi sull'asfalto. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Il direttore del circuito di Madrid scherza con Hamilton: "Troppe compressioni? Vada più piano"

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