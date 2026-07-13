Il caldo intenso e la scarsità di acqua stanno causando maturazioni anticipate di diverse colture agricole. La vite da vino, i frutteti con peschi e peri, e i cereali come mais e grano stanno completando il ciclo di crescita prima del normale. Le risaie italiane sono colpite da deficit idrico e temperature elevate, compromettendo la produzione. La situazione riguarda sia le colture alimentari che quelle destinati alla vinificazione.

Nelle risaie italiane deficit idrico e caldo anomalo mettono a rischio la produzione. Alcune colture stanno maturando troppo in fretta, come la vite da vino, i frutteti (come peschi e peri ) e i cereali, come mais e grano. La maturazione precoce può portare a una serie di conseguenze: una riduzione del ‘calibro’, ossia della grandezza dei frutti stessi che restano piccoli, perché la pianta accorcia la fase di accrescimento, la caduta prima del tempo, come accade per l’ olivo o anche a danni da scottature. E il fatto che la buccia si bruci, compromettendone l’aspetto, molto spesso ha conseguenze nella sua commercializzazione, sfavorendo ancora di più la parte più ‘fragile’ della filiera, ossia gli agricoltori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il caldo estremo e le conseguenze nefaste in agricoltura: i guai della maturazione precoce (anche per i vini) e le dinamiche di una filiera iniqua

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