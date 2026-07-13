Il 37% degli studenti ha dichiarato di aver provato droga, secondo un’indagine recente. Un rappresentante ha commentato che oggi l’uso di sostanze stupefacenti è considerato più normale rispetto al passato. In passato, la tossicodipendenza si concentrava negli angoli bui delle stazioni, nei parchi abbandonati e nei quartieri più poveri delle città. Le sostanze più diffuse erano l’eroina e le siringhe usate, spesso associate a situazioni di emarginazione.

Un tempo c’era la «tossicodipendenza da strada». Aveva il volto livido dell’eroina, lo sporco rituale delle siringhe e una geografia ben precisa: gli angoli bui delle stazioni ferroviarie, i parchi abbandonati, i margini più disperati delle grandi città. Oggi quel mondo esiste ancora, ma si è mimetizzato. La droga ha cambiato pelle, consistenza e linguaggio. Si consuma sotto le luci calde dei locali da aperitivo, si nasconde nei bagni della movida e viaggia in compresse pulite, precise, pronte all’uso. Ma soprattutto, ha perso l’istinto di difesa che un tempo teneva lontani i più giovani: la paura. A scattare la fotografia nitida e spietata di questa metamorfosi è l’ultima Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze, curata dal Dipartimento delle politiche antidroga. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il 37% degli studenti ha provato droga. Lautari avverte: «Oggi è considerata normale»

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