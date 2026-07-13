gastroenterologia pediatrica bergamo leader in europa

Durante il congresso europeo a Lille, la pediatria dell’Asst «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo ha presentato tredici studi scientifici. La partecipazione ha visto il centro tra i principali protagonisti dell’evento dedicato alla gastroenterologia, epatologia e nutrizione pediatrica. L’appuntamento si è svolto dal 24 al 27 giugno.

AL CONGRESSO DI LILLE. Con ben tredici presentazioni scientifiche, la Pediatria dell’Asst «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo è stata uno dei centri protagonisti del Congresso annuale della Società Europea di Gastroenterologia, Epatologia e Nutrizione Pediatrica (ESPGHAN), svoltosi a Lille (Francia) dal 24 al 27 giugno scorso. Nel corso della sessione «Highest Scoring Abstracts: Gastroenterology, Hepatology & Nutrition» del 25 giugno, il direttore della Pediatria, Lorenzo D’Antiga, ha presentato i risultati di uno studio innovativo volto a introdurre una metodica di Radiologia interventistica per la ricanalizzazione percutanea della vena porta (PVR) nei bambini con ostruzione extraepatica della vena porta (EHPVO). 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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