Femminicidio Aurora Tila l’ex fidanzato 15enne confessa in appello Processo aggiornato al 10 settembre

Durante il processo di appello, il giovane di 15 anni accusato di aver ucciso la sua ex fidanzata, una ragazza di 13 anni, ha confessato di essere stato lui a commettere il delitto. Ha inoltre espresso delle scuse per l'atto. La vittima era stata trovata il 25 ottobre 2024, dopo essere stata gettata da un balcone a Piacenza. Il procedimento è stato aggiornato al 10 settembre.

Ha detto di essere stato lui a uccidere Aurora Tila e si è scusato per il gesto. L’ex fidanzato della 13enne, uccisa a Piacenza il 25 ottobre del 2024 gettata da un balcone, ha confessato al processo di appello. Già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni di Bologna, il ragazzo, 15enne all’epoca dei fatti, ha cambiato versione e si è scusato per il fatto di aver aspettato tanto ad ammettere l’omicidio. Il ragazzo ha reso delle dichiarazioni spontanee, in collegamento dal carcere minorile di Catanzaro. “Con la confessione si chiude un cerchio. Ma ci auguriamo che la Corte confermi la sentenza di primo grado, che ha stabilito una... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Femminicidio Aurora Tila, l'ex confessa in aula: «L'ho spinta io dal balcone»

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