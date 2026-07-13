Tre giocatori su ventuno saranno esclusi dalla lista dei convocati dell’Ascoli, in vista del ritiro di Norcia. La decisione mira a creare spazio per nuovi innesti di categoria, con il club che sta lavorando in questa direzione. La lista definitiva verrà comunicata questa mattina, poco prima della partenza per il ritiro estivo programmato. La convocazione comprende i calciatori che parteciperanno alle sessioni di allenamento in vista della nuova stagione.

Nella mattinata di oggi, proprio a ridosso della partenza per il ritiro di Norcia, l’Ascoli renderà nota la lista dei convocati che prenderanno parte al lavoro estivo programmato. C’è attesa per vedere subito all’opera i nuovi rinforzi Giacomo De Pieri e Sergiu Perciun, arrivati rispettivamente da Inter e Torino entrambi con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Entrambi non andranno ad occupare caselle nella lista over che prevede massimo 18 posti per i giocatori nati fino al 31 dicembre 2002. Proprio su questo fronte il direttore sportivo Matteo Patti sta effettuando delle accurate valutazioni assieme all’allenatore Francesco Tomei. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Dei 21 nomi, tre dovranno essere "tagliati» per favorire eventuali ingressi su cui sta lavorando il diesse Patti d’intesa con mister Tomei. La lista dei convocati: possibili esclusioni per fare posto a nuovi innesti di categoria

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