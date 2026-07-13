Davide Bonolis e Martina Dotti hanno condiviso su Instagram alcuni dettagli sul loro rapporto. Il ragazzo ha chiesto alla compagna se sarebbe pronta a dire di sì, parlando di nozze e figli. La coppia, insieme da un anno e due mesi, ha mostrato una crescente complicità e ha discusso di progetti futuri. Le foto pubblicate testimoniano un legame che si fa più forte, con scambi di parole che indicano un passo significativo nella loro relazione.

La coppia, insieme da un anno e due mesi, si racconta su Instagram tra progetti e complicità Il rapporto tra Davide Bonolis e Martina Dotti sembra attraversare una fase sempre più importante e i due iniziano a parlare apertamente del loro futuro come coppia. Durante un botta e risposta con i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Davide Bonolis e la fidanzata Martina Dotti parlano di nozze e figli, il ragazzo: "Saresti pronta a dirmi di sì?"

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Davide Bonolis dedica parole dolci a Martina Dotti per la sua laurea

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Chi è Martina Dotti, la fidanzata di Davide BonolisMartina Dotti è la compagna di Davide Bonolis, figlio del conduttore televisivo e di Sonia Bruganelli.

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Poi io capisco che non hanno notizie interessanti, ma sono giorni che davide maggio spinge sta cosa nel disinteresse più totale. Capisco se lo chiedesse Bonolis, lMax Giusti che sono volti di Canale5,ma perché Papi dovrebbe andare nella fascia più importa x.com

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