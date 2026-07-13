Durante la giornata, un cittadino del Barese ha ricevuto 45 chiamate da un call center. L’uomo ha scritto al Codacons per segnalare la situazione insopportabile. Prima, con la Sip, il problema era la bolletta, e il telefono serviva per conversazioni personali. Ora, invece, le chiamate indesiderate si sono moltiplicate, creando disagio continuo.

Quando c’era la Sip il timore era la bolletta. Ma il telefono almeno era per conversazioni di tipo personale, al massimo i “molesti” potevano essere ragazzini che tentavano di sentire la voce, almeno la voce, di lei è rispondeva il padre. Oggi le molestie telefoniche sono svariate. E non di rado arrivano per offerte commerciali, da taluni call center. Senza considerare che possano celare raggiri. Comunque, ci sono utenti telefonici letteralmente presi di mira da quelle chiamate a raffica, chissà per quale sistema telematico che ripete e ripete e ripete a dismisura lo stesso numero. È quanto sa bene il signor Francesco, di Conversano. “Dal mattino alle 16,12” ha ricevuto 45 telefonate da vari numeri di call center. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Dal mattino al pomeriggio 45 telefonate da call center: cittadino del barese scrive al Codacons Situazione insopportabile

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

RICEVO 30 chiamate al GIORNO RICHIAMO i CALL CENTER… ecco cosa è SUCCESSO! NUOVA LEGGE!

Notizie e thread social correlati

Da oggi 19 giugno stop al telemarketing luce e gas: i call center non potranno più chiamare senza consensoDa oggi, i call center non possono più chiamare senza consenso nel settore luce e gas.

Call center Tim, posto a rischio per 76 lavoratori di Konecta: "Corsa contro il tempo, situazione drammatica"I 76 lavoratori del call center Konecta di via Firenze sono in attesa di aggiornamenti sulla loro situazione occupazionale, dopo che nella giornata...

Argomenti più discussi: Premio ‘Piccolo Comune Amico’, Morea si congratula con Irsina: Modello di promozione territoriale; Autovelox: negli ultimi cinque anni incassati più di 300 milioni nelle principali città, Firenze al primo posto; Treni nel caos verso il Sud, Codacons: Cancellazioni e forti ritardi, migliaia di viaggiatori in difficoltà.

Frasi sessiste dalla PM, la CEDU condanna l'Italia su un caso di violenza domestica e lentezza giudiziaria: archiviò il caso scrivendo che l'uomo deve vincere la resistenza della donna e definì un coltello alla gola solo uno scherzo reddit