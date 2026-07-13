Comincia l' avventura di Allegri a Napoli da oggi il tecnico è in città

Oggi è iniziata ufficialmente l'era di Allegri al Napoli. Il tecnico, firmando un contratto fino al giugno 2029, è arrivato all’aeroporto di Capodichino da Linate. Ad accoglierlo sono stati il club manager e il team manager. Allegri ha raggiunto la città questa mattina, segnando l’inizio della sua collaborazione con il club.

È ufficialmente cominciata l'avventura di Massimiliano Allegri al Napoli. Il tecnico livornese, il quale ha firmato un contratto che scadrà nel giugno del 2029, ha raggiunto oggi la città sbarcando da Linate all'aeroporto di Capodichino dove ha trovato ad accoglierlo il club manager Antonio Sinicropi e il team manager Paolo Rea. Domani alle 11.30 salirà assieme al presidente De Laurentiis sul palco del Teatro San Carlo per essere presentato alla stampa. Tra oggi e domani il nuovo tecnico del Napoli incontrerà i suoi collaboratori e avrà modo di conoscere tutti i componenti dei vari staff che operano per l'organizzazione dell'attività della squadra. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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