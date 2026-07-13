Il proprietario del Milan ha seguito il primo giorno di raduno del team, pranzando con i giocatori, tra cui Matteo Gabbia. Alle 17.05 ha lasciato il centro sportivo, ripartendo in elicottero dal valore di 10 milioni di dollari. Ha partecipato all’evento in volo, tornando subito dopo, senza ulteriori dettagli sulla destinazione.

Il proprietario del Milan ha seguito tutto il primo giorno di raduno del Milan, pranzando con la squadra al fianco di Matteo Gabbia. Alle 17.05 ha salutato la squadra ed è ripartito così com'è arrivato, in elicottero. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Cardinale riparte da Milanello: in volo sull'elicottero da 10 milioni di dollari

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