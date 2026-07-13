Le temperature in Italia stanno salendo oltre i 45 gradi, con i termometri che raggiungono punte eccezionali soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori. L’anticiclone di origine nordafricana ha ormai investito tutto il bacino del Mediterraneo, portando giornate particolarmente calde. Nei prossimi giorni, si prevede che questa ondata di caldo intenso si intensificherà, interessando vaste aree del Paese.

L’Italia entra nella fase più intensa dell’estate 2026. L’anticiclone subtropicale di origine nordafricana ha ormai conquistato il bacino del Mediterraneo e nei prossimi giorni darà vita a una delle ondate di caldo più significative dell’anno, con temperature eccezionali soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori. Secondo gli ultimi aggiornamenti previsionali, il picco dell’evento è atteso tra venerdì 17 e sabato 18 luglio, quando in diverse aree interne della Penisola i termometri potranno raggiungere e, localmente, superare i 45°C. La massa d’aria rovente è già in ingresso sul territorio nazionale. Nella giornata di lunedì le... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Thesocialpost.it - Caldo record sull’Italia: giorni roventi, ecco quando si toccheranno i 45 gradi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Caldo record: l'Italia ricomincia a boccheggiare

Notizie e thread social correlati

Caldo estremo sull'Italia, ecco la mappa delle zone più roventi: mercoledì ?7 città bollino rosso (fino a 43 gradi), quanto dureràMercoledì, sette città italiane sono segnalate con il bollino rosso, con temperature fino a 43 gradi.

Caldo estremo sull'Italia, ecco la mappa delle città e delle zone più roventi (e quanto durerà): picchi fino a 43 gradiUn'ampia parte dell'Italia registra temperature fino a 43 gradi, con le città più calde sotto il sole cocente.

Temi più discussi: Torna il caldo record sull'Italia, punte fino a 34 gradi: le previsioni da oggi; Caldo, terza ondata in arrivo: temperature oltre 41 gradi. Tra le più intense di questa estate; Caldo record sull'Italia, arriva la settimana più rovente: temperature fino a 39 gradi e notti tropicali, città e regioni più colpite; Caldo record, l'Italia guida gli sforzi per annacquare le norme green dell'Unione europea: meglio salvare il clima o i posti di lavoro?.

Caldo record sull'Italia, l'ondata non molla: quanto durerà? E il picco? L’estate sarà lunghissima x.com

Guarda, è un roscio che vive nel nord Italia, che è cresciuto nella neve e nelle Alpi. Il caldo è un po' diverso per lui rispetto alla maggior parte delle persone. dice... *controlla appunti* l'allenatore di Sinner, Darren Cahill reddit

Caldo estremo, terza ondata di calore in Italia: quando arriva e quanto dura. Temperature record anche in Europa, da Parigi alla GermaniaDopo i temporali di ieri sera sul Piemonte, che hanno provocato l'esondazione di due corsi d'acqua in Val Germanasca, fra le montagne della provincia di Torino, questa mattina si è tornati alla stabil ... tg.la7.it

Caldo record in arrivo in Italia: cosa cambia e come prepararsi all’ondata fino a 43 gradiItalia sotto scacco caldo con temperature fino a 43°. Scopri cosa cambia, i rischi e come proteggerti dalla nuova ondata di calore. lsdi.it