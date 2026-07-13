Due alpinisti sono morti sul Gran Paradiso dopo essere caduti in un crepaccio. I corpi sono stati recuperati dal Soccorso alpino valdostano, che li cercava dal 9 luglio, giorno in cui avevano lasciato il rifugio Vittorio Emanuele II per salire in montagna. I corpi sono stati trovati in prossimità del punto di caduta. Nella stessa zona, sul Cervino, altre due persone sono decedute ieri.

Due alpinisti sono morti sul Gran Paradiso a seguito della caduta in un crepaccio. I corpi sono stati recuperati dal Soccorso alpino valdostano che li cercava dal 9 luglio, giorno in cui avevano lasciato il rifugio Vittorio Emanuele II per l'ascensione. Nei giorni scorsi sono stati effettuati alcuni sorvoli in elicottero, con esito negativo. Questa mattina è stato individuato il crepaccio e sono stati estratti due alpinisti che erano caduti ad una profondità di circa 20 metri. Le operazioni di riconoscimento sono affidate alla guardia di finanza di Entrèves-Courmayeur. Le vittime sono entrambe di nazionalità romena. A dare l'allarme è stato il figlio di uno dei due quando non è riuscito a contattarli. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Cadono in un crepaccio: due alpinisti morti sul Gran Paradiso. Ieri altre due vittime sul Cervino

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