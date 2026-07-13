Alle prime ore di lunedì, le forze dell'ordine hanno circondato e sgomberato un centro sociale anarchico in zona centrale. Sono stati impiegati blindati e agenti in assetto antisommossa per eseguire il blitz, che ha portato alla rimozione delle persone presenti all’interno. La polizia ha fatto ingresso nell’edificio senza resistenza e ha effettuato controlli tra i presenti. Nessun ferito è stato segnalato durante le operazioni di sgombero.

Roma, 13 lug. (askanews) - Blindati della polizia per circondare l'area e agenti in assetto antisommossa: è scattato alle prime ore di lunedì il blitz della Questura per sgomberare il centro sociale anarchico Bencivenga, in via Roberto Bencivenga, quartiere di Montesacro a Roma, ri-occupato dagli anarchici capitolini nella notte tra l'11 e il 12 luglio, dopo lo sgombero di appena un mese prima, il 15 giugno scorso. "In meno di 48 ore il Bencivenga è stato nuovamente sgomberato e la legalità è stata ristabilita", ha commentato in una nota il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, sottolineando che "lo Stato non arretra e non si lascia intimidire". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Blitz della Questura, sgomberato centro sociale anarchico Bencivenga

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