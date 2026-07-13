Autostrada A1 | rami di immissione sull’A11 chiusi una notte per lavori di manutenzione

Per tutta la notte, i rami di immissione sull’A11 dall’autostrada A1 sono stati chiusi per lavori di manutenzione. Chi percorreva l’autostrada è stato indirizzato a uscire alla stazione di Calenzano, poi percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A11 alla stazione di Prato Est, in direzione di Pisa. Nessun incidente o problema di traffico è stato segnalato, ma si consiglia di seguire le indicazioni alternative fino al termine dei lavori.

In alternativa, si consiglia di uscire in A1 alla stazione di Calenzano, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A11 alla stazione di Prato est, verso Pisa. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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Autostrade A11 Firenze - Mare e A12 Tirrenica | FIRENZE - GENOVA

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