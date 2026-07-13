?????????????2026?????????????

Da game-experience.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il governo ha annunciato che nel 2026 entrerà in vigore una nuova legge che prevede l’obbligo di installare sistemi di sicurezza avanzati nelle abitazioni. La normativa riguarda circa 55 milioni di unità immobiliari e mira a migliorare la protezione contro furti e intrusioni. La legge entrerà in vigore nel 2026 e stabilisce scadenze specifiche per l’adeguamento degli impianti di sicurezza. Sono previste sanzioni per chi non rispetterà le nuove disposizioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

???????????????????????????.???????????????????? 55???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????——???????????????????????????????????????????????.?????????????????????????????????????????18????——????——??????????????????????????????????????????????????????????????????????2006????????????????40???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????... 🔗 Leggi su Game-experience.it

2026
© Game-experience.it - ?????????????2026?????????????
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web