Notizia in breve

Il governo ha annunciato che nel 2026 entrerà in vigore una nuova legge che prevede l’obbligo di installare sistemi di sicurezza avanzati nelle abitazioni. La normativa riguarda circa 55 milioni di unità immobiliari e mira a migliorare la protezione contro furti e intrusioni. La legge entrerà in vigore nel 2026 e stabilisce scadenze specifiche per l’adeguamento degli impianti di sicurezza. Sono previste sanzioni per chi non rispetterà le nuove disposizioni.