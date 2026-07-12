S olare ma sofisticato, energico ma raffinato. Il giallo si prende la scena nelle collezioni estive e dimostra di essere molto più versatile di quanto si pensi. Lontano dagli eccessi, oggi viene interpretato attraverso silhouette essenziali e accostamenti cromatici ricercati che lo rendono perfetto sia in città sia in vacanza. Una tonalità destinata a diventare protagonista del guardaroba estivo. Ecco cinque idee look di tendenza a cui ispirarsi. Total look Caldo, avvolgente, brillante: il giallo più intenso e vitaminico è la sfumatura protagonista della stagione calda. Come abbinare il giallo d'estate: outfit e abbinamenti. guarda le foto Abito stampato Raffinatezza spensierata. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Vitaminico, intenso e luminoso, il giallo diventa il colore protagonista della stagione grazie ad abbinamenti raffinati che valorizzano ogni guardaroba

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Un solo capo, infinite possibilità di styling: ecco gli abbinamenti più raffinati per indossare gli shorts bianchi in ogni occasioneUn paio di shorts bianchi, semplici e minimal, vengono abbinati con camicie di lino beige e sandali in cuoio.

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