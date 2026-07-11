LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | tre uomini al comando con 2? sul gruppo a 40 km dall’arrivo
A circa 40 chilometri dall’arrivo, tre corridori sono in fuga con circa due minuti di vantaggio sul gruppo principale. La corsa prosegue sulla Côte du Buisson-de-Cadouin, una salita di quarta categoria lunga 2,2 chilometri con pendenza media del 5,6%. Manca poco all’inizio di questa asperità, mentre i ciclisti si preparano ad affrontare l’ultimo tratto in salita prima dell’arrivo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 16:32 Sta per iniziare il GPM di quarta categoria di Côte du Buisson-de-Cadouin (2,2 km al 5,6%). 16:29 Altra giornata tranquilla per Tadej Pogacar e l’UAE Team Emirates – XRG. La maglia gialla può centellinare le energie in vista delle future tappe di montagna. 16:26 Il gruppo maglia gialla deve iniziare ad alzare i giri del motore. I tre fuggitivi conservano due minuti di margine. 16:23 50 km all’arrivo dell’ottava tappa del Tour de France 2026. 16:20 Tra poco più di 10 chilometri spazio al secondo ed ultimo GPM di giornata, ovvero Côte du Buisson-de-Cadouin (2,2 km al 5,6%). 🔗 Leggi su Oasport.it
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