LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | sale il margine dei tre battistrada gruppo oltre i 2?
Oggi nel Tour de France 2026, i tre leader della classifica generale hanno aumentato il loro vantaggio rispetto al gruppo, che ora supera i due minuti. La testa della corsa è composta da Liam Slock, Thibault Guernalec e Jakub Otruba. La gara prosegue con questi corridori in testa, mentre il resto del gruppo si mantiene a distanza.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 14.50 Ricordiamo la composizione della testa della corsa: Liam Slock (Lotto Intermarché), Thibault Guernalec (TotalEnergies) e Jakub Otruba (Caja Rural-Seguros RGA). Il loro margine sul gruppo è di 2’22”. 14.47 Mancano 122 km al traguardo. 14.44 C’è Thibault Guernalec a fare l’andatura nel terzetto dei fuggitivi. 14.41 Lo sprint intermedio di Saint-Cyprien assegna 25 punti al vincitore. 14.38 Sale sopra i 2? il vantaggio dei tre attaccanti. 14.35 Weekend tranquillo per gli uomini di classifica, con la tappa di domani particolarmente adatta alle fughe. 14.32 Sempre intorno al 1’30” il gap tra la testa della corsa e il gruppo maglia gialla. 🔗 Leggi su Oasport.it
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