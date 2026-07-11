LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | sale il margine dei tre battistrada gruppo oltre i 2?

Notizia in breve

Oggi nel Tour de France 2026, i tre leader della classifica generale hanno aumentato il loro vantaggio rispetto al gruppo, che ora supera i due minuti. La testa della corsa è composta da Liam Slock, Thibault Guernalec e Jakub Otruba. La gara prosegue con questi corridori in testa, mentre il resto del gruppo si mantiene a distanza.