LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | gruppo in recupero scende sotto i 2? il margine dei battistrada

Notizia in breve

Il gruppo al Tour de France 2026 sta rallentando, con il margine dei battistrada sceso sotto i due minuti. Gli atleti di Alpecin – Premier Tech, Philipsen e Van der Poel, sono in testa alla corsa e stanno mantenendo il ritmo. La corsa prosegue con il gruppo che si sta ricompattando, mentre i favoriti cercano di limitare i danni. La classifica generale si aggiorna in tempo reale.