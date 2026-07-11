LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | gruppo in recupero scende sotto i 2? il margine dei battistrada
Il gruppo al Tour de France 2026 sta rallentando, con il margine dei battistrada sceso sotto i due minuti. Gli atleti di Alpecin – Premier Tech, Philipsen e Van der Poel, sono in testa alla corsa e stanno mantenendo il ritmo. La corsa prosegue con il gruppo che si sta ricompattando, mentre i favoriti cercano di limitare i danni. La classifica generale si aggiorna in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 15:23 Sono gli uomini Alpecin – Premier Tech di Philipsen e Van der Poel a scandire il passo del gruppo. 15:20 Strada che tenderà a salire per qualche chilometro, poi una veloce discesa che avvicinerà la corsa al primo GPM di giornata. 15:17 100 chilometri all’arrivo dell’ottava tappa del Tour de France 2026. 15.14 Rispetto alla prima ora di corsa l’andatura della corsa è leggermente aumentata. 15.11 Jordan Jegat (TotalEnergies) è alle cinquantesima presenza in una tappa di un grande giro. 15.08 Inizia a recuperare il gruppo: sotto i 2? il margine dei battistrada. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026: percorso, favoriti e analisi completa.
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