Idoneità sportiva in stand?by | il CONI chiede nuovi accertamenti per Khalaili prima di firmare con l’Inter

Da calcionews24.com 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il trasferimento di Anan Khalaili all’Inter è momentaneamente in sospeso. Il CONI ha richiesto ulteriori accertamenti sull’idoneità sportiva dell’esterno, arrivato a Milano per unirsi ai nerazzurri. La firma con il club è stata rimandata, in attesa di completare le verifiche richieste dagli organi competenti. Di conseguenza, il giocatore non ha ancora firmato il contratto ufficiale con l’Inter.

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Inter, stop alla firma: il CONI chiede nuovi accertamenti per l’idoneità di Khalaili, l’esterno arrivato a Milano per unirsi ai nerazzurri. Bisognerà attendere ancora per vedere Anan Khalaili firmare ufficialmente con l’ Inter. Il giovane talento, arrivato a Milano nella giornata di venerdì 10 luglio, sembrava pronto a completare l’iter che lo avrebbe portato a vestire la maglia nerazzurra. Tuttavia, prima del tesseramento serve un passaggio obbligato: l’idoneità sportiva rilasciata dal CONI. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Il Comitato Olimpico ha infatti richiesto ulteriori accertamenti, da effettuare tra lunedì e martedì, rinviando di qualche giorno la firma. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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