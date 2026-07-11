Basta medici nel mirino c' è chi come me trascorre dieci ore al giorno in sala operatoria per combattere le liste di attesa
Un medico riferisce di dedicare circa dieci ore al giorno in sala operatoria, quasi quotidianamente, per affrontare le liste di attesa. La sua dichiarazione è stata fatta in un locale della valle del Volturno, evidenziando l'impegno quotidiano senza commenti su altre problematiche. La frase si concentra sull'impegno professionale e sull'orario di lavoro prolungato, senza ulteriori dettagli o considerazioni.
PONTELATONE In media — racconta al fresco di un locale della valle del Volturno — trascorre circa dieci ore al giorno in sala operatoria. Quasi tutti i giorni. E non lo fa in una clinica privata, bensì all’Ospedale del Mare, registrando un indice di produttività del 105 per cento, in una lotta incessante contro i tumori urologici e le liste di attesa: «Bisogna considerare — spiega — che non ci sono soltanto gli interventi programmati, ma anche quelli urgenti attraverso il Pronto soccorso. E se non si rimane a lungo in sala operatoria, diventa poi difficile far fronte all’affollamento. La stanchezza c’è, ma te ne accorgi soltanto a fine giornata». 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it
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