Un medico riferisce di dedicare circa dieci ore al giorno in sala operatoria, quasi quotidianamente, per affrontare le liste di attesa. La sua dichiarazione è stata fatta in un locale della valle del Volturno, evidenziando l'impegno quotidiano senza commenti su altre problematiche. La frase si concentra sull'impegno professionale e sull'orario di lavoro prolungato, senza ulteriori dettagli o considerazioni.

PONTELATONE In media — racconta al fresco di un locale della valle del Volturno — trascorre circa dieci ore al giorno in sala operatoria. Quasi tutti i giorni. E non lo fa in una clinica privata, bensì all’Ospedale del Mare, registrando un indice di produttività del 105 per cento, in una lotta incessante contro i tumori urologici e le liste di attesa: «Bisogna considerare — spiega — che non ci sono soltanto gli interventi programmati, ma anche quelli urgenti attraverso il Pronto soccorso. E se non si rimane a lungo in sala operatoria, diventa poi difficile far fronte all’affollamento. La stanchezza c’è, ma te ne accorgi soltanto a fine giornata». 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - «Basta medici nel mirino, c'è chi come me trascorre dieci ore al giorno in sala operatoria per combattere le liste di attesa»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

El marido la desprecia; tras divorcio, magnates se arrodillan, él atónito

Notizie e thread social correlati

L’ipnosi entra in sala operatoria: “Aiuta a combattere dolore e ansia”L’uso dell’ipnosi sta entrando nelle sale operatorie per supportare la gestione di dolore e ansia durante interventi cardiologici.

Temi più discussi: Basta medici nel mirino, c'è chi come me trascorre dieci ore al giorno in sala operatoria per combattere le liste di attesa; Doctorsa: un medico in tasca per chi viaggia; Sempre più anziani che convivono con diverse patologie, la medicina deve adeguarsi al cambiamento; Riboldi blocca le assunzioni: la sanità pubblica resta senza personale, il privato ringrazia.

Case e ospedali di comunità. Basta atteggiamenti impositivi sui medici ospedalieri. Anaao Assomed chiede un tavolo per discutere il ruolo di tutti i professionistiPer il sindacato la presa in carico dei cittadini richiede una definizione condivisa di competenze e responsabilità lungo tutto il percorso assistenziale. Nel mirino le segnalazioni di impiego ... quotidianosanita.it

Medici nel mirino. Aumentano le aggressioni nei reparti e ambulatoriLe dimensioni sono quelle di una vera e propria piaga. Difficile da estirpare, come un rampicante, e in aumento costante come una linea ascendente sul piano cartesiano. Così appare nel giorno ... ilrestodelcarlino.it