Twinset ha presentato la sua Capsule Maglieria Pre-Fall 2026, composta da tredici capi realizzati con materiali come crochet, trafori, viscosa crêpe e lurex glow. La collezione include diversi modelli di maglieria, riproposti dopo un periodo di assenza. La linea si distingue per dettagli come lavorazioni a mano e tessuti lucidi, puntando su uno stile che combina elementi classici e moderni. La campagna di lancio si è svolta attraverso canali digitali e store fisici.

La nuova Capsule Maglieria Pre?Fall 2026 di Twinset propone tredici capi tra crochet, trafori, viscosa crêpe e lurex glow. La maglieria torna protagonista con la nuova Capsule Collection Maglieria Pre?Fall 2026, una selezione di tredici capi che interpreta uno dei pilastri del DNA Twinset: la cura artigianale, la femminilità contemporanea e l’eccellenza del Made in Italy. Pensata per accompagnare la donna in ogni momento della giornata, la capsule trasforma la maglieria in un elemento essenziale del guardaroba, capace di coniugare comfort, eleganza e ricercatezza. Versatilità e qualità: dagli essentials alle proposte sofisticate. La collezione spazia dagli essentials seamless, perfetti per un’eleganza quotidiana, a modelli più preziosi realizzati in viscosa crêpe e glow lurex, ideali anche per occasioni speciali. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Twinset lancia la Capsule Maglieria Pre?Fall 2026

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