Settant? gol con l’Avellino ora la nuova sfida dalla panchina
Un ex giocatore dell’Avellino, che ha segnato 70 gol con la maglia biancoverde, ha annunciato il ritiro dal calcio giocato e si appresta a iniziare una carriera da allenatore. Dopo aver concluso la sua carriera come calciatore, è stato scelto per guidare la squadra dalla panchina. La decisione è stata comunicata attraverso un messaggio sui social, senza ulteriori dettagli sul nuovo ruolo.
Tempo di lettura: 2 minuti Una leggenda della storia recente dell’ Avellino appende gli scarpini al chiodo e apre un nuovo capitolo della propria vita nel calcio. Luigi Castaldo riparte dalla panchina: sarà il nuovo allenatore dei Rangers Qualiano, società che ha deciso di affidargli la guida tecnica della squadra in vista della prossima stagione. Per il bomber di Giugliano comincia così una nuova avventura, questa volta senza maglia e scarpini, ma con la responsabilità di trasmettere dalla panchina quell’esperienza, quella mentalità e quella conoscenza del calcio maturate nel corso di una lunga carriera. Un percorso nel quale Avellino occupa inevitabilmente un posto speciale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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