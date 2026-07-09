Settant? gol con l’Avellino ora la nuova sfida dalla panchina

Notizia in breve

Un ex giocatore dell’Avellino, che ha segnato 70 gol con la maglia biancoverde, ha annunciato il ritiro dal calcio giocato e si appresta a iniziare una carriera da allenatore. Dopo aver concluso la sua carriera come calciatore, è stato scelto per guidare la squadra dalla panchina. La decisione è stata comunicata attraverso un messaggio sui social, senza ulteriori dettagli sul nuovo ruolo.