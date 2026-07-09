LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Campenaerts e Pedersen al comando gruppo a più di 1?

Durante la tappa di oggi del Tour de France 2026, Campenaerts e Pedersen sono rimasti in testa, mentre il gruppo si è avvicinato, riducendo il distacco a circa 34 secondi. L’accelerazione del grosso del gruppo ha portato a questa significativa riduzione del margine, con i fuggitivi che ora sono sotto pressione. La corsa continua con i ciclisti ancora in lotta per la vittoria di tappa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 13.51 L’accelerata del gruppo ha ridotto notevolmente il margine dei battistrada: il vantaggio di Pedersen e Campenaerts, ora, è di ’34”. 13.48 Si anima la corsa sulla prima salita di giornata: Mads Pedersen scollina per primo, dietro iniziano a muoversi anche gli uomini di classifica. 13.45 La media oraria della prima ora di corsa è di 49,2 kmh. 13.42 Iniziata l’ascesa verso la Côte de Loucroup (1,9 al 7,1%, quarta categoria). 13.39 Il margine dei due battistrada sul gruppo è di 1’13”. 13.36 Ripreso dal gruppo il ventiseienne elvetico. 13.33 Attacca Mauro Schmid (Team Jayco AlUla). 🔗 Leggi su Oasport.it

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