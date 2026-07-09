La Germania Under 19 ha vinto 2-1 contro l’Ucraina nella semifinale degli Europei e si è qualificata per la finale. Durante la partita, Licina non è stato schierato in campo e si trovava in panchina.

di Francesco Spagnolo La Germania ha battuto l’Ucraina 2-1 in semifinale degli Europei Under 19 e approda in finale. Licina non ha trovato spazio nella sfida. Un traguardo storico per i tedeschi, ma una serata agrodolce per il giovane talento di proprietà della Juventus. La Germania U19 batte 2-1 l’Ucraina nella semifinale dell’Europeo di categoria e vola in finale contro la Spagna. La nazionale tedesca ha strappato il pass per l’atto conclusivo del torneo al termine di una partita intensa e combattuta, dove però non c’è stato spazio per vedere in campo uno dei profili più interessanti del panorama calcistico italiano ed europeo: Adin Licina. Nonostante le grandi aspettative e la curiosità dei tifosi, il commissario tecnico ha preferito affidarsi ad altre rotazioni nel corso del match. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - La Germania U19 batte l’Ucraina e vola in finale agli Europei: per Licina 90? in panchina

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