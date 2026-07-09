DERMACLINIQUE sceglie MANUELA ARCURI come Brand Ambassador del Metodo Snellendo®?

Dermaclinique ha annunciato la nomina di Manuela Arcuri come nuova Brand Ambassador del Metodo Snellendo®. La scelta riguarda il protocollo ideato dal Dottor Stefano Lenzi, basato su un approccio scientifico al dimagrimento e al benessere, che mette al centro la salute della persona. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’azienda, senza ulteriori dettagli su accordi o durata dell’incarico.

Dermaclinique annuncia la nomina di Manuela Arcuri come Brand Ambassador del Metodo Snellendo®?, il protocollo ideato dal Dott. Stefano Lenzi, fondato su un approccio scientifico al dimagrimento e benessere che pone la salute della persona al centro di ogni percorso. L’accordo rappresenta una tappa significativa nella crescita di Dermaclinique e dei Centri Official Partner del Metodo Snellendo. Nasce, prima ancora che da una scelta di immagine, dall’incontro tra due persone che condividono gli stessi principi: il rispetto della persona, la valorizzazione dell’autenticità, la responsabilità verso il proprio benessere e la convinzione che la vera bellezza sia sempre la conseguenza di uno stato di salute e di equilibrio. 🔗 Leggi su Panorama.it

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