All’Istituto Sturzo di Roma si è tenuto un incontro tra associazioni cattoliche dedicato alla democrazia e alla riforma della legge elettorale. L’evento ha affrontato il tema della rappresentanza politica, con particolare attenzione a chi rappresenta i cattolici. Non sono state fatte dichiarazioni sui possibili ruoli di figure politiche specifiche, come Conte o altri leader, nel contesto della rappresentanza religiosa e politica.

Recentemente è stato organizzato all’Istituto Sturzo a Roma un incontro fra alcune associazioni cattoliche sul tema importante e decisivo della democrazia, della rappresentanza democratica e anche, e soprattutto, sulla riforma della legge elettorale. Un’iniziativa degna di nota che, però, è stata conclusa da due leader dell’attuale sinistra italiana. Il capo del partito populista dei 5 Stelle, Giuseppe Conte e la segretaria del Pd, Elly Schlein. Nulla in contrario, come ovvio ed evidente. Ma è curioso, nonché singolare, che una importante e significativa iniziativa di un segmento rappresentativo del mondo cattolico italiano venga conclusa da... 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Democrazia e legge elettorale, ma chi rappresenta i cattolici? Il caso Conte?Schlein

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Esame legge elettorale slitta al 14 luglio, presidio per chiedere l'inserimento del voto fuorisede

Notizie e thread social correlati

Destabilizzati dallo Stabilicum: la legge elettorale manda in tilt il campo largo. Conte prepara la trappola per SchleinLa legge elettorale proposta dal governo Meloni ha causato tensioni all’interno del centrosinistra, provocando divisioni tra le forze politiche.

I cattolici serrano i ranghi, 'campanello' per il Schlein e ConteI cattolici in Italia rafforzano la loro presenza, inviando un segnale chiaro a Schlein e Conte.

Temi più discussi: Campo largo in trincea: testo irricevibile. Poi Conte propone: Cambiamoci nome; Scontro sulla legge elettorale. Schlein: La priorità di Meloni è il potere per andare al Colle; Schlein e Conte, tra camicie pezzate e sole rovente, lanciano l’allarme democratico; L’allarme dei costituzionalisti Manomettono la democrazia.

Acli, Ac, Compagnia delle Opere, Sant’Egidio: tutti riuniti a Roma in nome della difesa della democrazia. Priorità: la legge elettorale. Ma Elly sui carri del gay pride va bene? di @FlamiCami x.com

Democrazia e legge elettorale, ma chi rappresenta i cattolici? Il caso Conte?SchleinRecentemente è stato organizzato all’Istituto Sturzo a Roma un incontro fra alcune associazioni cattoliche sul tema importante e decisivo della democrazia, della rappresentanza democratica e anche, e ... formiche.net

La democrazia rappresentativa è morta reddit

L’impulso delle associazioni cattoliche: la legge elettorale non imponga minoranzeSchlein e Conte si presentano all’istituto Sturzo, dove tante sigle hanno criticato il bipolarismo forzato chiedendo di ridare voce ai cittadini e di garantire il voto ai fuorisede ... avvenire.it