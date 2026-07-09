Da Haaland a Messi è battaglia per il Mondiale | le finaliste ai raggi X

Da ilgiornale.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo la fase a eliminazione diretta, restano otto squadre in corsa per il titolo mondiale. Da giovedì si disputano una partita al giorno, con incontri che determinano le qualificazioni alle semifinali. La competizione si riduce a singoli scontri diretti, eliminando le squadre sconfitte. Le partite sono decisive per accedere alle prossime fasi, e ogni incontro si gioca in un’atmosfera di alta tensione.

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Eccoci arrivati in fondo, dunque. Il Mondiale americano ha smesso di essere un affresco corale e si è ridotto a un dramma da camera. Restano in otto, e da giovedì il Mondiale gioca una partita al giorno, come se il tempo stesso si fosse fatto più prezioso, ogni novanta minuti un piccolo redde rationem. Vediamo allora più da vicino le convitate a questo ristretto banchetto, passandole ai raggi X. Francia - Marocco: I favoriti contro i campioni d'Africa. Il primo atto, a Boston, mette di fronte Francia e Marocco: rivincita di Qatar 2022. La squadra di Deschamps ha travolto la Svezia 3-0 nei sedicesimi e conta su un fotonico Mbappé, ma agli ottavi ha sudato contro un Paraguay ostile e fisico, risolvendo solo con un rigore dello stesso Mbappé al 70', ora a quota sette gol e a un passo dal record assoluto di Messi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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