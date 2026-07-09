Arriva l' ora di cena con questo caldo e la solita domanda | cosa cuciniamo stasera senza svenire davanti ai fornelli? ??

Da iodonna.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Con l’arrivo della sera, le temperature rimangono elevate e il caldo si fa sentire anche in cucina. La domanda ricorrente è cosa preparare senza affrontare lunghe ore davanti ai fornelli sotto il sole cocente. La nuova ondata di calore africano ha portato temperature alte in molte regioni, con bollini arancioni e rossi già assegnati a diverse zone. Le serate si trascorrono spesso con pasti freddi o leggeri, ideali per il clima.

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C on la nuova ondata di calore africano che sta interessando l’Italia in questi giorni – e con i bollini arancioni e rossi già scattati in diverse città, mentre le previsioni indicano un nuovo picco tra la metà e la fine di luglio – la domanda che tutti si pongono all’ora di cena è sempre la stessa: cosa portare in tavola senza passare ore ai fornelli? Ecco 5 ricette estive veloci, fresche, leggere e pensate per le serate più afose, da preparare in pochi minuti e senza rinunciare al gusto. Più sani non solo a tavola: 10 motivi per mangiare bio spiegati dall’esperto. guarda le foto Caprese rivisitata con pesche e burrata. Un classico dell’estate italiana che si reinventa in chiave agrodolce, pronto in circa 10 minuti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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