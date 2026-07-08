M¥SS KETA | La sorellanza è rivoluzione

M¥SS KETA ha dichiarato a Novella 2000 che la sorellanza rappresenta un elemento fondamentale nel suo lavoro. La cantante ha spiegato che considera questa relazione come un principio guida, più che un tema artistico. La sua affermazione si concentra sull'importanza di un legame forte tra donne, che considera una forma di rivoluzione. La dichiarazione si inserisce in un discorso più ampio sulla solidarietà femminile.

M¥SS KETA lo dice a Novella 2000 ed è una dichiarazione di metodo, prima ancora che un tema artistico. La. M¥SS KETA lo dice a Novella 2000 ed è una dichiarazione di metodo, prima ancora che un tema artistico. La sorellanza è la struttura portante di un intero immaginario. Non un elemento accessorio, ma il cuore di un percorso che attraversa musica, estetica e politica culturale. La misteriosa «diva definitiva», come preferisce essere definita, si racconta in una intervista in cui riflette sul valore delle alleanze femminili nel mondo della musica e oltre. Un discorso che trova una nuova sintesi anche nel recente singolo Hangover Girl, realizzato con Miss Bashful. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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