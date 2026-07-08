Durante la tappa odierna del Tour de France 2026, il corridore Veistroffer guida con un vantaggio di tre minuti sul gruppo. Al momento, la temperatura sulla corsa è di 26 gradi. Il battistrada ha un margine di 2 minuti e 40 secondi rispetto alla testa del gruppo. La corsa continua con il leader che mantiene il vantaggio mentre gli altri cercano di ridurre il gap.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 14.34 Temperatura sulla corsa di 26°. 14.31 Il battistrada ha un margine di 2’40” sul gruppo. 14.28 Rick Pluimers (Tudor Pro Cycling Team) è andato dall’ammiraglia per farsi medicare al ginocchio. 14.25 Molto probabilmente la tappa odierna si chiuderà con un arrivo in volata, vista la fisionomia del percorso. 14.22 Il francese guadagna già ’55” sul gruppo. 14.19 Attacca Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché). 14.16 Partita ufficialmente la quinta frazione del Tour de France 2026! 14.13 La Groupama-FDJ United non vince al Tour de France da cinquantaquattro tappe. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Veistroffer al comando con 3? sul gruppo

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Tour de France 2026 Stage 3 Preview: Yellow In Danger

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