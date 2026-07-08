Nel corso della tappa di oggi del Tour de France 2026, Veistroffer ha aumentato il vantaggio sul gruppo, superando i 3 minuti di margine. Durante la corsa, Jenno Berckmoes ha effettuato un cambio della bici, secondo quanto comunicato dalla squadra Lotto Intermarché. La classifica generale si aggiorna in tempo reale, mentre i ciclisti continuano a pedalare lungo il percorso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 15.01 Cambio della bici per Jenno Berckmoes (Lotto Intermarché). 14.58 Anche Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step) si è portato nelle prime posizioni del gruppo per fare l’andatura. 14.55 Si è staccato dal gruppo per andare dall’ammiraglia Mads Pedersen (Lidl-Trek). 14.52 Il vantaggio del battistrada ora si è stabilizzato intorno ai 3’30”: difficilmente il gruppo lascerà guadagnare ancora terreno al corridore transalpino. 14.49 In testa a tirare ora ci sono gli uomini della Alpecin-Premier Tech. 14.46 Il gruppo per ora ha un’andatura molto blanda. 14.43 Jake Stewart (NSN Cycling Team) è all’ammiraglia per un problema al naso. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sale sopra i 3? il margine di Veistroffer sul gruppo

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