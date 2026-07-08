CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 15.28 All’interno del gruppo Nelson Oliveira (Movistar Team) è quello con più presenze nei grandi giri (24). 15.25 Le media della prima ora di corsa è di 45,6 kmh. 15.22 Il gruppo paga un gap dal battistrada di 2’26”. 15.19 In stagione Veistroffer ha vinto la seconda tapp del Tour of Oman. 15.16 Per Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché), classe 2000, questo è il debutto al Tour de France. 15.13 Mancano 115 km al traguardo. 15.10 Baptiste Veistroffer è all’attacco sin dal primo km e ha un margine sul gruppo di 2’40”. 15.07 La corsa sta transitando all’interno del comune di Trie-sur-Baïse. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo inizia a recuperare, Veistroffer al comando con un margine appena superiore ai 2?

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