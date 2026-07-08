Lamante riceverà la Targa “Mei artista emergente 2026” durante il Forum del giornalismo musicale a Faenza il 3 e 4 ottobre. La premiazione avverrà nell’ambito del MEI – Meeting Etichette Indipendenti, che si svolge dal 2 al 4 ottobre. La decisione è stata annunciata dall’organizzazione dell’undicesima edizione del forum, diretto da Enrico Deregibus.

FAENZA – Sarà Lamante a ricevere la Targa “Mei artista emergente 2026”. L’annuncio arriva dall’organizzazione dell’undicesima edizione del Forum del giornalismo musicale diretto da Enrico Deregibus, in programma il 3 e 4 ottobre a Faenza nell’ambito del MEI – Meeting Etichette Indipendenti (dal 2 al 4 ottobre). Lamante, pseudonimo di Giorgia Pietribiasi, è nata a Schio, in provincia di Vicenza, nel 1999. Dopo aver iniziato a scrivere musica da giovanissima ed essere emersa a Musicultura, ha esordito nel 2024 con un album davvero acclamato dalla critica, “In memoria di”, che l’ha portata a una fitta attività live, con oltre 50 date in tutta Italia, fino a essere scelta da Coez come opening act per il suo tour nei palazzetti. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Lamante premiata con la Targa “Mei artista emergente 2026? al Forum del giornalismo musicale

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