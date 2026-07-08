Il Romagnano ha confermato quasi tutti i giocatori chiave per la prossima stagione di Prima Categoria, rafforzandosi con nuovi acquisti. L’allenatore, Federico Battaglia, ha dichiarato che la squadra punta a raggiungere posizioni alte in classifica. La formazione si prepara a una stagione senza più pressioni di salvezza, con l’obiettivo di migliorare i risultati rispetto agli anni precedenti. La squadra si presenta con l’intenzione di affrontare il campionato con maggiore ambizione.

Lo chiamano già il “tecnico della salvezza“. Ma a Federico Battaglia l’etichetta va stretta. Il Romagnano che si affaccia alla stagione 2026-27 non vuole più vivere d’affanni, né aspettare l’ultima curva per tirare il fiato. "L’obiettivo è che sia un’annata molto meno sofferta", dice il tecnico, oggi in vacanza ma già immerso nella costruzione della nuova squadra. Il miracolo sportivo della passata stagione, Battaglia continua a intestarlo ai suoi ragazzi. "Il merito è soprattutto loro. Hanno compiuto qualcosa di straordinario". E proprio da quel manipolo di fedelissimi riparte il Romagnano: confermato quasi per intero lo zoccolo duro, ritoccando soltanto i reparti dove servivano qualità, esperienza e appartenenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Calcio In Prima Categoria il Romagnano ha confermato quasi per intero lo zoccolo duro. Battaglia: "Vogliamo puntare in alto». Squadra rafforzata con alcuni arrivi

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